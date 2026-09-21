Четыре человека погибли при ночном пожаре в Иркутской области

В ночь на 19 сентября в садоводстве «Локомотив» в поселке Янталь Усть-Кутского района Иркутской области произошел крупный пожар. Огонь уничтожил два садовых дома и хозяйственную постройку, поврежденная площадь составила 52 квадратных метра, сообщил сайт URA.RU .

Сигнал о возгорании поступил в пожарную охрану в 01:20 по иркутскому времени. Первой на место прибыла местная добровольная пожарная команда. К моменту их прибытия пламенем были охвачены два дома и хозяйственная постройка, произошло обрушение кровли. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Огнеборцы смогли предотвратить дальнейшее распространение пламени и спасти три расположенных рядом дома. Во время разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших, включая ребенка.

По предварительным данным МЧС Иркутской области, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрического оборудования из-за короткого замыкания. Обстоятельства возгорания и точная причина произошедшего устанавливаются.