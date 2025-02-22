Четыре автомобиля застряли на трассе в Башкирии из-за метели

МЧС: метель заблокировала четыре автомобиля на трассе в Башкирии

Удар стихии застал в дороге людей в четырех автомобилях в Башкирии. В одном из транспортных средств находился грудной ребенок, сообщила в официальном Telegram-канале пресс-служба республиканского главка чрезвычайного министерства России.

Автомобили встали на трассе неподалеку от деревни Урняк. Изначально связь с ними установить не удалось.

К месту происшествия выслали спасательную технику. Сюда же направилось подразделение МЧС из города Сибай на снегоходе.

По данным источника 360.ru, застрявшие в снегу автомобили удалось вытащить трактором. О пострадавших не сообщалось.

В МЧС предупредили, что низовая метель захватила регионы восточной части Башкортостана. Чрезвычайное министерство рекомендовало жителям республики не выезжать за пределы городов и сел.

UPD: в МЧС официально подтвердили, пострадавших в результате происшествия нет. Спасатели сопроводили все четыре автомобиля до села Акъяр.

Ранее специалисты МЧС дали рекомендации для поездок на автомобиле в метель.