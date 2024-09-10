Четыре автомобиля столкнулись на трассе М7 «Волга» в Нижегородской области
Авария, в которой столкнулись сразу четыре автомобиля, произошла накануне на трассе М7 «Волга» в Нижегородской области. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по региону.
По информации ведомства, водитель самосвала протаранил грузовик, а затем в аварию оказались втянуты еще одна «газель» и LADA.
В результате столкновения пострадал 44-летний водитель первого грузовика. На месте ДТП работали правоохранители и медики.
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