Четыре автомобиля стали участниками массового ДТП в Перми

Водитель большегруза стал виновником массовой аварии в Перми. ДТП случилось 25 ноября, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей краевого ГУ МВД России.

По предварительным данным полиции, шофер автомобиля МАЗ, двигаясь по направлению к аэропорту, нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим Renault Duster. После удара грузовик врезался в осветительный столб и ограждение, а затем выехал на полосу встречного движения.

Там большегруз протаранил машины Lada Vesta и Volkswagen. Женщине, находившейся за рулем последней иномарки, оказали медицинскую помощь на месте. Автомобилистку, управлявшую отечественной легковушкой, госпитализировали с различными травмами.