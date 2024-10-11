Четверых детей спасли из горящего дома в Пермском крае

В селе Бор Суксунского городского округа минувшей ночью горел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщил properm.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю.
Огонь распространился на площади 212 квадратных метров. Женщина смогла спасти через окно четверых детей, никто не пострадал. Прибывшие не место девять пожарных с помощью четырех машин смогли справиться с огнем.
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