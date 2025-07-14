Четверо мужчин утонули в водоемах Нижегородской области за сутки

За 13 июля в Нижегородской области произошло четыре несчастных случая на воде, сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
В Балахнинском округе в озере Липовки утонул мужчина 61 года. По данным очевидцев, водолазы приступили к поискам его тела сегодня, 14 июля.
Аналогичная ситуация произошла в Золинском озере Володарского округа, где погиб 20-летний гражданин. Кроме того, водолазы извлекли из воды тела двух неизвестных мужчин: одного — с Волжской набережной в Канавинском районе Нижнего Новгорода, другого — из реки Белой в Городецком округе.
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