Четверо мужчин утонули в водоемах Нижегородской области за сутки

За 13 июля в Нижегородской области произошло четыре несчастных случая на воде, сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

В Балахнинском округе в озере Липовки утонул мужчина 61 года. По данным очевидцев, водолазы приступили к поискам его тела сегодня, 14 июля.

Аналогичная ситуация произошла в Золинском озере Володарского округа, где погиб 20-летний гражданин. Кроме того, водолазы извлекли из воды тела двух неизвестных мужчин: одного — с Волжской набережной в Канавинском районе Нижнего Новгорода, другого — из реки Белой в Городецком округе.