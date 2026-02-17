Четверо мужчин пропали в тундре в ЯНАО

Четверо жителей Ямала пропали без вести после того, как выехали на внедорожнике из Нового Порта в Яр-Сале 16 февраля. Их местоположение до сих пор не установлено, сообщила URA.RU пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы по Ямальскому региону.

«17.02.2026 года в 05.58 от оперативного дежурного дежурной части ОМВД России „Ямальское“ поступило сообщение, что из села Новый Порт в Яр-Сале на транспортном средстве „Трэкол“ выехали четверо граждан», — пояснили в ведомстве.

В сообщении говорится, что до настоящего времени их место нахождения не известно.