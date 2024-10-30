Четверо детей и женщина пострадали в аварии под Ижевском
В среду, 30 октября, недалеко от Ижевска произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, женщина за рулем Chevrolet Lacetti потеряла управление, и автомобиль вылетел с дороги на 9 километре дороги Завьялово — Гольяны. В результате авари иномарка перевернулась.
Прибывшие на место медики доставили женщину и четверых ее несовершеннолетних пассажирв в возрасте от 12 до 16 лет в больницу. Угрозы жизни нет.
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