Четверо детей и женщина пострадали в аварии под Ижевском

В среду, 30 октября, недалеко от Ижевска произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, женщина за рулем Chevrolet Lacetti потеряла управление, и автомобиль вылетел с дороги на 9 километре дороги Завьялово — Гольяны. В результате авари иномарка перевернулась.

Прибывшие на место медики доставили женщину и четверых ее несовершеннолетних пассажирв в возрасте от 12 до 16 лет в больницу. Угрозы жизни нет.