Череп мужа нашли в багаже туристки на Крымском мосту

Сотрудники службы безопасности обнаружили в багаже автомобиля туристки на Крымском мосту череп мужа. Выяснилось, что женщина везла его с собой в отпуск, сообщил Telegram-канал Mash.
Ситуация разрешилась спокойно благодаря документам, Выяснилось, что супруги заранее договорились, что супруга повезет останки мужа в путешествие после его ухода из жизни. Женщина обещание выполнила.
Наличие документов, подтверждающих личность покойного и право россиянки перевозить останки, позволило ей избежать проблем с законом.
Останки более 10 человек обнаружили в 2023 году во время работ на Сетуньском проезде в Москве. На этом месте ранее был ресторан «Гранатовый сад». Рабочие нашли черепа и их фрагменты. Человечески кости направили на экспертизу.
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