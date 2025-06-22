Череп мужа нашли в багаже туристки на Крымском мосту

Mash: жительница Калининграда взяла с собой в отпуск по России череп мужа

Сотрудники службы безопасности обнаружили в багаже автомобиля туристки на Крымском мосту череп мужа. Выяснилось, что женщина везла его с собой в отпуск, сообщил Telegram-канал Mash .

Ситуация разрешилась спокойно благодаря документам, Выяснилось, что супруги заранее договорились, что супруга повезет останки мужа в путешествие после его ухода из жизни. Женщина обещание выполнила.

Наличие документов, подтверждающих личность покойного и право россиянки перевозить останки, позволило ей избежать проблем с законом.

Останки более 10 человек обнаружили в 2023 году во время работ на Сетуньском проезде в Москве. На этом месте ранее был ресторан «Гранатовый сад». Рабочие нашли черепа и их фрагменты. Человечески кости направили на экспертизу.