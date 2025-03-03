Человек упал с лестницы на строительстве храма на юго-западе Москвы

Мужчина не удержался на лестнице на строительстве храма на юго-западе Москвы и упал на бетонный пол. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Пострадавшего везут в больницу. О его состоянии и причинах происшествия пока не сообщается.

Ранее в Истре 65-летний мужчина упал с пяти метров, когда чистил крышу. Он получил черепно-мозговую травму, порвал бронх и сломал шесть ребер, состояние оценивали как крайне тяжелое. Однако врачи смогли его спасти, проведя непростую операцию. Две недели мужчина восстанавливался под наблюдением медиков, а сейчас выписался и вернулся к обычной жизни.