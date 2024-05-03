Человек упал на пути на станции метро «Лубянка» | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 20:52 Человек упал на пути на станции метро «Лубянка» Источник 360.ru: на станции метро «Лубянка» человек упал на пути РИА «Новости»

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Человек упал на пути на станции метро «Лубянка» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По информации собеседника, человек упал под поезд, который стоял на станции. Рельсы на время спасательной операции обесточили.

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Позже стало известно, что мужчину нашли с признаками жизни и подняли на платформу. Пострадавшему, им оказался 30-летний мужчина, оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи — ему наложили повязку на голову.

Источник сообщил, что движение поездов по данному направлению восстановлено.

В Щербинке у железнодорожной платформы 22 апреля обнаружили двух мужчин. Один из них умер, другой получил травмы, но отказался от госпитализации.