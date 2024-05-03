Человек упал на пути на станции метро «Лубянка» | 360°

03 мая 2024, 20:52
Человек упал на пути на станции метро «Лубянка»
Источник 360.ru: на станции метро «Лубянка» человек упал на пути
Человек упал на пути на станции метро «Лубянка» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По информации собеседника, человек упал под поезд, который стоял на станции. Рельсы на время спасательной операции обесточили.
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Позже стало известно, что мужчину нашли с признаками жизни и подняли на платформу. Пострадавшему, им оказался 30-летний мужчина, оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи — ему наложили повязку на голову.
Источник сообщил, что движение поездов по данному направлению восстановлено.
В Щербинке у железнодорожной платформы 22 апреля обнаружили двух мужчин. Один из них умер, другой получил травмы, но отказался от госпитализации.
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