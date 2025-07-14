Человек пострадал при столкновении двух «Приор» в Самаре

Правоохранители зафиксировали в Самаре четыре ДТП за 13 июля. Так, на пересечении улиц XXII Партсъезда и Антонова-Овсеенко дорогу не поделили две легковушки, сообщил сайт Sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на перекрестке столкнулись две LADA Priora. За рулем первой был 24-летний водитель, который ехал со стороны улицы Свободы. Он не справился с управлением при повороте. В другой машине находился 31-летний автомобилист.
В результате аварии пострадал один человек. Проводится проверка.
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