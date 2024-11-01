Человек пострадал при пожаре в сауне на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: на улице Образцова в Москве загорелась сауна, есть пострадавшие

Сауна загорелась в Марьиной Роще в Москве. По информации источника 360.ru, пострадал один человек.

Пожар случился в бане по улице Образцова на северо-востоке Москвы. Загорелось печь в двухэтажном здании сауны. По информации источника, в здании находились люди, им удалось эвакуироваться. Один человек пострадал.

По данным собеседника 360.ru, из бани валит дым. Очевидцы вызвали скорую, на место приехали экстренные службы.

Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.

В середине октября в Москве в Очаковских банях едва не сгорели женщина и ребенок. Пожар разгорелся в трехэтажном кирпичном здании.