Человек погиб в пожаре в ЯНАО

В Губкинском накануне ночью произошел пожар в промзоне. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.

На территории промзоны горел контейнер. Силами пяти пожарных и двух спецмашин удалось справиться с огнем. При тушении обнаружили тело одного человека.

Проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.

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