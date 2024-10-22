Человек погиб в пожаре в ЯНАО
В Губкинском накануне ночью произошел пожар в промзоне. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.
На территории промзоны горел контейнер. Силами пяти пожарных и двух спецмашин удалось справиться с огнем. При тушении обнаружили тело одного человека.
Проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.
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