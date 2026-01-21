Человеческие останки нашли при разборе завалов после атаки ВСУ на Адыгею

Следователи нашли останки человека среди обломков после удара беспилотника по Новой Адыгее. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела», — написал он.

Для определения их принадлежности назначены специальные генетические исследования.

Вечером 20 января украинские военные атаковали жилой многоквартирный дом в Адыгее. В результате удара начался сильный пожар. Выяснилось, что ВСУ ударили по дому БПЛА.

Власти Адыгеи провели встречу с жильцами многоэтажки. Они сообщили, что подготовили пункты временного размещения и организовали доставку еды для пострадавших.

Также ВСУ нанесли удары по топливно-энергетической инфраструктуре на территории Орловской области. Жители остались без света и воды.