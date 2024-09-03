Человеческие кости нашли возле детской карусели в Нью-Йорке

Daily Mail: возле детской карусели в Нью-Йорке нашли человеческие черепа

Фото: Unsplash

В Нью-Йорке полицейские обнаружили человеческие кости под детской каруселью в парке Бруклин-Бридж. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Местная жительница Хантли Купер 31 августа сообщила правоохранителям о фрагментах костей на берегу реки. Женщина увидела среди камней часть позвоночника. Во время осмотра территории патрульные нашли череп и бедренную кость.

Еще один череп обнаружили незадолго до этого — 19 августа.

«Я подумала, как кости могли оказаться рядом с каруселью? Стала присматриваться, и вот, пожалуйста», — рассказала Купер.

В мае полиция Тайваня нашла в доме местной жительницы останки пожилого мужчины. Женщину заподозрили в том, что она долгое время скрывала смерть отца ради его военных выплат. Кости усопшего хранились в черном мусорном пакете.

В марте 2024 года в Ленинградской области нашли дорожную сумку с частями человеческих останков. Плоть находилась там долгое время — очевидец заметил, что останки начали гнить.

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