Человеческие кости нашли возле детской карусели в Нью-Йорке

В Нью-Йорке полицейские обнаружили человеческие кости под детской каруселью в парке Бруклин-Бридж. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Местная жительница Хантли Купер 31 августа сообщила правоохранителям о фрагментах костей на берегу реки. Женщина увидела среди камней часть позвоночника. Во время осмотра территории патрульные нашли череп и бедренную кость.

Еще один череп обнаружили незадолго до этого — 19 августа.

«Я подумала, как кости могли оказаться рядом с каруселью? Стала присматриваться, и вот, пожалуйста», — рассказала Купер.

В мае полиция Тайваня нашла в доме местной жительницы останки пожилого мужчины. Женщину заподозрили в том, что она долгое время скрывала смерть отца ради его военных выплат. Кости усопшего хранились в черном мусорном пакете.

В марте 2024 года в Ленинградской области нашли дорожную сумку с частями человеческих останков. Плоть находилась там долгое время — очевидец заметил, что останки начали гнить.