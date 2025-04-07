Челябинца приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство собутыльника

В Каслинском горсуде Челябинской области вынесли приговор местному жителю, который зарезал своего собутыльника. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Между мужчинами возник конфликт, один из них схватился за нож и нанес оппоненту не менее 55 ударов. От полученных травм пострадавший скончался.

После задержания челябинец отрицал свою вину, сообщая, что преступление совершил другой человек. Однако после предоставления доказательств он сознался в содеянном. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.