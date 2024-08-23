Челябинский рецидивист предстанет перед судом по делу об убийстве девушки из ревности

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего рецидивиста из Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

Преступление было совершено в поселке Нагорный. По версии следствия, фигурант напал с ножом на бывшую подругу, узнав о ее новом романе. Ранения оказались смертельными.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, после чего он предстанет перед судом.