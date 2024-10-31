Челябинские туристы оказались в Шарм-эш-Шейхе во время землетрясения

Туристы из Челябинска оказались в египетском Шарм-эш-Шейхе, где сегодня утром, 31 октября, произошло землетрясение. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Туристка из Челябинска рассказала, что проснулась с дочкой от сильных толчков. По ее словам, вся комната тряслась и ходила ходуном. Женщины быстро собрались, взяли документы и спустились вниз. Всех людей собирали в ресторане на первом этаже. Толчки продлились всего несколько секунд, но отдыхающих предупредили, что они могут повториться, и посоветовали держать документы при себе.

Отмечается, что зелятресение произошло около 8:00 по местному времени, магнитуда составила 4,3,