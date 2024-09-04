Челябинские правоохранители задержали мужчину с гашишем колумбийского наркокартеля

Сотрудники полиции задержали в Кыштыме Челябинской области мужчину, перевозившего в салоне автомобиля запрещенные вещества. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, у подозреваемого обнаружили сверток с гашишем. На упаковке правоохранители заметили маркировку колумбийского наркокартеля.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте