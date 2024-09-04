Челябинские правоохранители задержали мужчину с гашишем колумбийского наркокартеля
Сотрудники полиции задержали в Кыштыме Челябинской области мужчину, перевозившего в салоне автомобиля запрещенные вещества. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, у подозреваемого обнаружили сверток с гашишем. На упаковке правоохранители заметили маркировку колумбийского наркокартеля.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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