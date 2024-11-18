Челябинские полицейский изъяли 1,2 кг мефедрона у двух организаторов нарколаборатории

Мужчины 1996 и 1988 года рождения организовали лабораторию по производству запрещенных веществ в одном из садовых товариществ Челябинска. Полицейские пресекли незаконную деятельность в рамках операции «Чистое поколение», передает Ura.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
По информации ведомства, у дилеров изъяли 1,2 килограмма мефедрона. В ходе обыска также обнаружили лабораторное оборудование и 10 канистр, в которых находились химические реактивы.
Подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотических веществ в особо крупном размере. Решается вопрос о заключении фигурантов под стражу.
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