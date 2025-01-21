Челябинец получил шесть лет колонии за ДТП с гибелью ребенка под Курганом

Суд вынес приговор жителю Челябинска, который в 2022 году устроил смертельное ДТП в Курганской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Авария произошла на трассе «Иртыш». Установлено, что фигурант, управляя бензовозом, столкнулся с «Газелью» и машиной LADA Priora. Смертельные травмы получили водитель легковушки, его супруга и их двухлетний ребенок.

Автомобилисту назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении. В пользу потерпевшей стороны взыскали компенсацию морального вреда в размере девяти миллионов рублей.