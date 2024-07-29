Челябинец погиб в ДТП, находясь в буксируемом автомобиле

В Кусинском районе житель Челябинской области погиб, сидя в машине, которая была на буксире. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службе ГИБДД региона.

Отечественная легковушка взяла на буксир Renault. Но водитель, выезжая со второстепенной дороги, нарушил правила и не пропустил «Газель». В результате грузовик врезался в Renault, водитель иномарки погиб на месте. Проводится проверка.

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