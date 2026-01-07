Частный вертолет потерпел крушение в Пермском крае

Вертолет рухнул на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе в Пермском крае. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

В результате ЧП погиб один человек — пилот. По данным канала, крушение потерпел частный двухместный вертолет. Пассажир выжил, его осматривают медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее учебно-тренировочный истребитель Су-30 упал в Прионежском районе. Крушение произошло во время планового полета в безлюдном месте. Оба пилота погибли, боекомплекта на самолете не было.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил, что никто из местных жителей не пострадал. К месту крушения направили главу регионального профильного комитета Олега Полякова.