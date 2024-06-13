Частный дом загорелся в Тюмени

Возгорание произошло в частном доме в Тюмени по улице Лермонтова в микрорайоне Заречном. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило жилой дом и надворную постройку. Общая площадь возгорания достигла 80 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимают 13 сотрудников МЧС.

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