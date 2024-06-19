Частный дом загорелся в селе Пугачево под Ижевском

Возгорание произошло в частном доме в селе Пугачево в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пожарно-спасательную часть № 37.

По предварительным данным, пламя охватило деревянный дом вечером 18 июня. Огонь распространился на площади 53 квадратных метра.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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