Частный дом загорелся в районе Новофедоровское в Москве

Источник 360.ru: пожар произошел в частном томе в московском СНТ «Отдых»

Огонь охватил частный дом в СНТ «Отдых» в московском районе Новофедоровское. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в двухэтажном здании в результате пожара произошло обрушение кровли по всей площади и стен межэтажных перекрытий.

«Угроза соседнему одноэтажному дому и беседке», — сообщил источник.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Рано утром 1 ноября неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. Из-за случившегося встали две электрички. Во время ликвидации последствий поезда будут курсировать со сниженной скоростью.