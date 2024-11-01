Частный дом загорелся в районе Новофедоровское в Москве

Огонь охватил частный дом в СНТ «Отдых» в московском районе Новофедоровское. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, в двухэтажном здании в результате пожара произошло обрушение кровли по всей площади и стен межэтажных перекрытий.
«Угроза соседнему одноэтажному дому и беседке», — сообщил источник.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Рано утром 1 ноября неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. Из-за случившегося встали две электрички. Во время ликвидации последствий поезда будут курсировать со сниженной скоростью.
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