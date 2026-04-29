Частный дом загорелся в Приокском районе Нижнего Новгорода

Ночной пожар уничтожил частный дом в Приокском районе Нижнего Новгорода. Происшествие случилось во вторник, 28 апреля, в поселке Луч. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, огонь охватил частный дом. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям спасателей, жертв и пострадавших удалось избежать. В настоящее время причина пожара выясняется специалистами МЧС. Ведется расследование обстоятельств происшествия.
