Частный дом загорелся минувшей ночью в Сочи

Минувшей ночью в Сочи сгорел одноэтажный дом. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Силами 11 спасателей удалось справиться с огнем. Погибших и пострадавших нет.

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