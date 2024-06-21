Частный дом загорелся минувшей ночью в Сочи
Минувшей ночью в Сочи сгорел одноэтажный дом. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Силами 11 спасателей удалось справиться с огнем. Погибших и пострадавших нет.
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