Частный дом загорелся из-за короткого замыкания в бытовой технике в Салехарде

Огонь практически полностью уничтожил частный дом площадью 100 квадратных метров в Салехарде. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации ведомства, происшествие случилось в среду, 2 апреля, на улице Железнодорожная в микрорайоне Удача. Спустя полчаса пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Пламя повредило 75 квадратных метров дома. В результате ЧП никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической техники.

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