Частный дом сгорел в пожаре в Ленобласти

В Любани произошло возгорание в частном доме, размер которого составляет 10 на 15 метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, о чем сообщили Piter.TV в МЧС России по Ленобласти.
На месте происшествия работали подразделения 86-й и 87-й частей Ленинградской области. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
Пресс-служба МЧС призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в домах с печным отоплением и деревянными конструкциями. Необходимо регулярно проверять состояние электропроводки и отопительных приборов.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте