Частный дом площадью 60 квадратных метров сгорел в Ленобласти
В переулке Александра Невского в Новой Ладоге сгорел жилой дом площадью 60 квадратных метров. Об этом написал сайт 78.ru.
Из-за сильного пожара рухнула крыша здания, что привело к полному разрушению дома. Спасатели получили сообщение о происшествии в 01:37, и уже через 13 минут пожар был локализован, сообщил Piter.TV.
Сейчас продолжается работа по охлаждению конструкций и разбора остатков дома. Информации о пострадавших или погибших пока нет.
Пожар ликвидировали дежурные смены пожарных частей Ленинградской области — расчеты 121-й и 148-й пожарных частей.
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