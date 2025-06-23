Частный дом площадью 60 квадратных метров сгорел в Ленобласти

В переулке Александра Невского в Новой Ладоге сгорел жилой дом площадью 60 квадратных метров. Об этом написал сайт 78.ru .

Из-за сильного пожара рухнула крыша здания, что привело к полному разрушению дома. Спасатели получили сообщение о происшествии в 01:37, и уже через 13 минут пожар был локализован, сообщил Piter.TV.

Сейчас продолжается работа по охлаждению конструкций и разбора остатков дома. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Пожар ликвидировали дежурные смены пожарных частей Ленинградской области — расчеты 121-й и 148-й пожарных частей.