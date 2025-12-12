«Часть где-то мотается». Вдова бойца СВО потребовала вернуть ей тело мужа полностью

Четыре месяца назад жительница Арамиля Юлии потеряла мужа, который погиб на СВО. Но вдова уверена, что получила не все останки супруга. Перед похоронами родные вскрыли цинковый гроб и провели ДНК-экспертизу, сообщило издание Е1.RU .

Вместе с гробом Юлии передали военный билет и жетон мужа, а также иконы, которых у него не было. Из-за множества несоответствий она настояла на вскрытии гроба и проведении экспертизы ДНК. Исследование пришлось оплатить из собственных средств. На это ушло больше ста тысяч рублей.

Раньше ДНК-экспертизу не делали. Женщина спрашивала, как опознали мужа, ей ответили, что визуально.

«Но во время вскрытия гроба я осмотрела тело полностью. Оно было черное, даже без остатков кожи. Я человека знаю столько лет, но даже я его визуально не опознала», — сказала Юлия.

Для генетической экспертизы взяли образец у отца погибшего бойца. Когда результат пришел, жена Ивана испытала настоящий шок: тест оказался отрицательным. Полтора месяца женщина думала, что в гробу лежит не ее муж, и не могла ходить к нему на могилу. Сделали еще один тест — с мамой. Все совпало.

«Мама упирается, что папа — точно отец Ивана, на 200%. Но в этом я разбираться теперь даже не хочу», — добавила вдова.

После экспертизы Юлия узнала, что материал совпал с двумя частями тела солдата. Но в гробу ей привезли только одну.

«У них есть еще одни останки, а у меня их нет. Где они? Почему они не пришли, чтобы я могла целиком похоронить человека? Мне привезли только верхнюю часть. То есть еще одна часть моего мужа где-то мотается по России? Либо у кого-то захоронена?» — возмутилась Юлия.