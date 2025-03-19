Бывшую медсестру осудят в Нижегородской области за взятку на 190 тысяч рублей

Бывшая старшая медсестра предстанет перед судом в Богородске Нижегородской области. Ее обвинили во взяточничестве, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2018-го по 2019 год экс-сотрудница получила от директора компании, осуществлявшей ремонт медицинского оборудования, 190 тысяч рублей. Взамен она направляла в фирму заявки на проведение работ.

Женщина частично признала свою вину. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.