Бывшую медсестру осудят в Нижегородской области за взятку на 190 тысяч рублей

Бывшая старшая медсестра предстанет перед судом в Богородске Нижегородской области. Ее обвинили во взяточничестве, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в период с 2018-го по 2019 год экс-сотрудница получила от директора компании, осуществлявшей ремонт медицинского оборудования, 190 тысяч рублей. Взамен она направляла в фирму заявки на проведение работ.
Женщина частично признала свою вину. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
NASA не заплатило сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам
Кардиолог Шугушев: только операция поможет справиться с «панцирным сердцем»
Подмосковье поделилось с Тулой опытом внедрения ЦУР «Бизнес»
Сотрудники госавтоинспекции и волонтеры провели во Фрязине акцию «Детское кресло»
Мусорная еда. Инициатор акциза на чипсы сравнил их с энергетиками
Жителям Можайска напомнили о правилах безопасности на ж/д путях
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте