Бывший зэк и конкурент. Задержан живодер, отравивший лошадей кислотой в Волжском

Полиция задержала живодера, подозреваемого в отравлении лошадей кислотой в Волжском в Волгоградской области. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Владелица клуба «У озера» рассказала 360.ru, как себя чувствуют пострадавшие от его рук животные.

По ее словам, лошади постепенно идут на поправку, даже самый тяжелый из них уже самостоятельно ест, пьет и даже бегает. Но на их телах все-равно остались еще раны.

«У них сих пор рты обожжены. У Вивата бок, где кислота попала», — пояснила она.

Женщина предположила, что конь попытался стереть кислоту со рта о свой бок. Там сейчас нет кожи и все загноилось.

Она добавила, что расследование не стоит на месте. Она рада, что преступника задержали и надеется, что дело доведут до суда и живодера накажут.

По данным полиции, как сообщил Telegram-канал Shot, лошадей отравил владелец соседнего конного клуба, который, предварительно, мог иметь земельные претензии к владельцам клуба «У озера». Он планировал открыть на их месте свой филиал.

Его задержали после второго случая нападения на лошадей. До этого в апреле садист внутривенно залил животным омывайку для автомобилей, погибли два коня. Второй раз он напал на лошадей 7 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. Пострадали пять животных.

Задержанному живодеру может грозить до пяти лет тюрьмы за жестокое обращение с животными.