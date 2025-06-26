Бывший завод «Заря» загорелся в Дзержинске

В среду, 25 июня, в Дзержинске на территории бывшего завода «Заря» начался крупный пожар. Оперативные службы МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения по второму рангу пожара. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
По данным неофициальных источников, площадь возгорания уже достигла 500 квадратных метров. Однако официальное подтверждение площади пожара пока не опубликовано.
МЧС не называет точную площадь пожара, но уточняет, что ситуация находится под контролем и принимаются все необходимые меры для ликвидации возгорания.
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