Бывший заключенный до смерти избил сожительницу в Петербурге | 360°

16 мая 2024, 18:01
Бывший заключенный до смерти избил сожительницу в Петербурге
В Колпинском районе Петербурга правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который до смерти избил сожительницу. Об этом написал «Патрульный Петербурга», ссылаясь на информацию полицейских.
Подозреваемый сам позвонил в полицейский участок и рассказал, что в его доме лежит окровавленная девушка. По его словам, якобы между ними произошла драка. В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Отмечается, что задержанный уже имеет три судимости за грабеж.
Санкт-Петербург
Избиения
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