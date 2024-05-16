Бывший заключенный до смерти избил сожительницу в Петербурге | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 18:01 Бывший заключенный до смерти избил сожительницу в Петербурге

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В Колпинском районе Петербурга правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который до смерти избил сожительницу. Об этом написал «Патрульный Петербурга», ссылаясь на информацию полицейских.

Подозреваемый сам позвонил в полицейский участок и рассказал, что в его доме лежит окровавленная девушка. По его словам, якобы между ними произошла драка. В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Отмечается, что задержанный уже имеет три судимости за грабеж.