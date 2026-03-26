Бывший сожитель украл деньги у девушки в Астраханской области

В Икрянинском районе Астраханской области полиция раскрыла кражу. Молодая местная жительница 2005 года рождения обратилась в отдел МВД с заявлением о пропаже 19,5 тысячи рублей. Об этом написало АБН24 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Астраханской области.

Правоохранители установили, что деньги исчезли из шкафа в спальне девушки. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ее бывший сожитель. Им оказался ранее судимый мужчина 2001 года рождения.

Подозреваемый был задержан, он признал свою вину. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.