Бывший каратист из Саратовской области получил срок за неосторожное убийство 19-летнего парня

В Саратовской области суд вынес приговор бывшему каратисту, который убил 19-летнего парня по неосторожности. Об этом написал «СарИнформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Случай произошел еще в апреле этого года в Энгельсе. Молодые люди встретились на улице Маршала Василевского, чтобы выяснить отношения. Спортсмен ударил парня в голову, после чего пострадавшего госпитализировали. Через два дня молодой человек умер в медучреждении.
Каратиста признали виновным в непреднамеренном убийстве и назначили ему восемь лет заключения в колонии строгого режима.
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