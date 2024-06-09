Бывший игрок «Что? Где? Когда?» станет фигурантом уголовного дела

В отношении экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова возбудят уголовное дело

Бывшему игроку «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову* грозит до двух лет колонии за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС .

По информации источников издания в правоохранительных органах, следователи получили основания для возбуждения уголовного дела в отношении экс-игрока интеллектуального шоу.

«Аскерову* грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах», — указал собеседник агентства.

Аскерова* признали иноагентом в 2022 году, в отношении него также возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. По версии следствия, мужчина публиковал заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова.

Ранее под уголовные дела подпали 25 человек, внесенных в реестр иноагентов. Они неоднократно нарушали требования законодательства о маркировке публичных материалов.