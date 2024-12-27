Бывший депутат получил тюремный срок за смертельное ДТП в Пермском крае

В городе Чусовой Пермского края суд вынес приговор мужчине, ставшему виновником смертельной аварии. Водитель, управлявший легковым автомобилем, сбил 10-летнего велосипедиста, в результате чего мальчик получил серьезные травмы и впоследствии скончался, написал Ura.ru .

Мужчине назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на два года и 10 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родственников погибшего ребенка на общую сумму 7,9 миллиона рублей.

По информации издания, за рулем находился экс-депутат города Чусового. Экспертиза установила, что водитель управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.