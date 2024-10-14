«Были жесткие угрозы». Жителя Чечни обвинили в изнасиловании и убийстве невестки

В Чечне свекор изнасиловал и убил бывшую жену своего сына, рассказала 360.ru мама покойной Анастасия. Мужчина дал признательные показания и заявил, что сжег тело, но родственники убитой в это не поверили.

Христина познакомилась с Ахмедом в Лобне. Девушка забеременела, пара тайно поженилась, сообщила родственница. Муж избивал новоиспеченную супругу, уточнила она.

«Несколько раз были побои, он устраивал ей избиения. <…> Она мне постоянно говорила, что „я не могу здесь, я здесь, как рабыня“. <…> Она вообще тайком с нами общалась со всеми, с родственниками», — поделилась Анастасия.

Девушка попыталась развестись с мужем-чеченцем после того, как он избил ее, и решила жить отдельно. Но тот оставил рожденного в браке ребенка на воспитание в своей семье. Христина начала жить на два города и периодически ездила в Чечню, чтобы видеться с дочкой, рассказала мать девушки.

«За нее взялся свекр, <…> шантажировал ребенком. Под конец были жесткие угрозы», — заявила женщина.

Христина 23 сентября сообщила матери, что снова сошлась с мужем и останется в Чечне. На следующий день девушка перестала выходить на связь. Мать обратилась в полицию, при этом свекор помогал в поисках Христины, но женщина настояла на его проверке.

«Я им сказала, что подозреваю его, потому что у него были прямые угрозы к ней, в ее сторону. <…> И 28 [сентября] утром он дает признательные показания», — сказала Анастасия.

По словам свекра, он сжег труп невестки дотла. Мать погибшей в это не поверила. Она считает, что мужчина затягивает с поисками тела, чтобы скрыть следы изнасилования.

«Все это сомнительно. Возможно, он ее изнасиловал», — подчеркнула мать убитой.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств убийства девушки.