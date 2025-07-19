«Были сильные ожоги». Двое детей облили ацетоном кошку и подожгли ее в подъезде в Махачкале

В Махачкале дети занялись живодерством в подъезде многоэтажки. Они облили кошку ацетоном и подожгли ее. Неравнодушные люди помогли спасти животное, рассказал 360.ru очевидец случившегося Адух.

«Пошел в магазин, вижу — толпа стоит. Подошел, мне говорят, что молодые подожгли. Со мной еще двое зашли в подъезд. Взял в руки кошку, у нее были сильные ожоги», — сообщил он.

Мужчине нужно было ехать на работу, поэтому он попросил, чтобы кошку отвезли в ветеринарную клинику. По его словам, сейчас с животным все хорошо, его будут лечить.

По данным МВД по Дагестану, двое детей 12 и 13 лет, проживавшие в доме по улице Азиза Алиева в Махачкале, затащили беспризорную кошку в подъезд. Они долго издевались над животным.

Потом дети нашли на улице бутылку ацетона, облили им кошку и подожгли. На визг животного вышли соседи, они позвонили в полицию. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее мужчина попытался поджечь вольеры с собаками в Дедовске Московской области. Животных от сожжения спас дождь, который прошел накануне.