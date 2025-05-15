Бык проломил череп работнику московской конюшни

Разъяренный бык напал в Москве на 55-летнего сотрудника частной конюшни. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Из-за агрессивного животного мужчина получил переломы костей черепа и других частей тела. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оценили его состояние как тяжелое.

По информации Telegram-канала Shot, бык забодал мужчину в конюшне в деревне Язово. Работник подошел к животному слишком близко, и тот набросился на него.

Ранее два стаффорда напали на жителя Каменска-Уральского. Хозяйка животных поссорилась с мужчиной, после чего спустила на него бойцовских псов. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Владелица собак скрылась, когда на место ЧП приехала скорая.