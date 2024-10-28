Бурый фонтан из-за аварии забил в микрорайоне Эдальго в Коммунарке

В Коммунарке из-за коммунальной аварии забил фонтан коричневого цвета. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло в районе улицы Бачуринской. По словам очевидцев, аварийные службы уже прибыли на место случившегося.

В Telegram-канале «Коммунарка» предположили, что на Бачуринской начали стравливать газ.

«Похоже, что стравливают газ, на Калужском шоссе еще одна точка, но на Бачуринской, видимо, пошло не плану», — предположили авторы публикации.

Официальная причина ЧП пока неизвестна.