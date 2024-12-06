Буровой мастер и стропальщик предстанут перед судом после смерти рабочего в ЯНАО

Фигуранты дела о причинении смерти по неосторожности предстанут перед судом в городе Губкинский (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные СК РФ по региону.

Трагедия произошла осенью 2023 года. На территории одного из месторождений бригада проводила демонтаж оборудования. Буровой мастер, отвечавший за соблюдение требований безопасности, приказал опустить шкаф на рыхлый песок, который не был подготовлен к размещению предмета большой массы. Стропальщик не осмотрел место и приступил к выполнению задания.

В результате шкаф оказался в неустойчивом положении. Конструкция рухнула на рабочего, из-за чего тот скончался.

В отношении мастера и стропальщика возбудили уголовное дело, материалы которого уже передали в суд.