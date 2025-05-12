Бухгалтера из Нижнего Новгорода заподозрили в краже 1,4 млн рублей у компании

Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде главного бухгалтера фирмы по подозрению в краже средств работодателя. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 35-летняя сотрудница в течение 10 месяцев систематически присваивала деньги из офисного сейфа. Нарушение выявилось в процессе внутреннего аудита, после чего администрация обратилась в органы правопорядка.
Сумму ущерба оценили в 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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