Бухгалтера из Нижнего Новгорода заподозрили в краже 1,4 млн рублей у компании

Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде главного бухгалтера фирмы по подозрению в краже средств работодателя. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 35-летняя сотрудница в течение 10 месяцев систематически присваивала деньги из офисного сейфа. Нарушение выявилось в процессе внутреннего аудита, после чего администрация обратилась в органы правопорядка.

Сумму ущерба оценили в 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.