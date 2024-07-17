Бухгалтер получила условный срок за кражу 1,1 млн рублей у православной школы в Тюменской области
Суд в Тюменской области вынес приговор бухгалтеру Ялуторовской православной гимназии. Женщину признали виновной в хищении крупной суммы, сообщил Nashgorod.ru.
Установлено, что в период с 2019 по 2022 год сотрудница украла из бюджета школы 1,1 миллиона рублей. Фигурантка частично призналась в содеянном. Она заявила, что действовала по указанию директора.
Руководство учреждения опровергло слова злоумышленницы. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, бухгалтера обязали вернуть похищенное.
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