«Будем обжаловать». «Сорок сороков» остались недовольны решением ФАС по бару Ивлеевой
Активист «Сорока сороков» Солдатов хочет обжаловать решение ФАС по бару Ивлеевой
Московское управление Федеральной антимонопольной службы отказало движению «Сорок сороков» в иске против нового заведения блогера Анастасии Ивлеевой из-за слогана Suck it, переводящегося как «Соси это». О дальнейших действиях 360.ru рассказал активист движения Георгий Солдатов.
По его словам, ФАС решила, что заведение не нарушает закон о рекламе. К тому же руководитель бара заявил, что листовку официально не производили и не распространяли.
Солдатов назвал решение ведомства необоснованным. Он счел необходимым установить типографию, в которой напечатали провокационные листовки.
«Будем обжаловать в ФАС России, то есть в вышестоящую структуру федеральную. <...> ФАС по Москве ответ давала, а это ФАС России», — рассказал он.
Кроме того, заметил Солдатов, саму Ивлееву как физическое лицо привлечь к ответственности будет практически невозможно.
Ранее блогер прокомментировала скандал вокруг слогана, объяснив его неправильной трактовкой.