«Будем обжаловать». «Сорок сороков» остались недовольны решением ФАС по бару Ивлеевой

Московское управление Федеральной антимонопольной службы отказало движению «Сорок сороков» в иске против нового заведения блогера Анастасии Ивлеевой из-за слогана Suck it, переводящегося как «Соси это». О дальнейших действиях 360.ru рассказал активист движения Георгий Солдатов.

По его словам, ФАС решила, что заведение не нарушает закон о рекламе. К тому же руководитель бара заявил, что листовку официально не производили и не распространяли.

Солдатов назвал решение ведомства необоснованным. Он счел необходимым установить типографию, в которой напечатали провокационные листовки.

«Будем обжаловать в ФАС России, то есть в вышестоящую структуру федеральную. <...> ФАС по Москве ответ давала, а это ФАС России», — рассказал он.

Кроме того, заметил Солдатов, саму Ивлееву как физическое лицо привлечь к ответственности будет практически невозможно.

Ранее блогер прокомментировала скандал вокруг слогана, объяснив его неправильной трактовкой.