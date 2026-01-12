Бросившая на зимней трассе породистых собак псковская чиновница лишилась поста

Более 20 собак редких пород поймали зоозащитники Псковской области на трассах в Гдов и Сланцы. Животных вывезла и оставила на морозе сотрудница администрации региона, которая незаконно занималась разведением и продавала щенков. Подробности 360.ru рассказала председатель волонтерской организации «Зоозащита. Приют „Лесопилка“» Вера Короткова.

Она пояснила, что незаконным бизнесом чиновница занялась еще два года назад, за что ее дважды штрафовали, но все наказания женщина аннулировала.

Сначала собаки жили в квартире, потом владелица вывезла их за город, где поселила в сараи и по неизвестной причине прекратила ими заниматься.

Зоозащитница подчеркнула, что чиновница содержала редкие породы собак, щенки которых стоили до 20 тысяч рублей. Но из-за плохих условий новые пометы рождались слабыми, и животных женщина сбывала за пять тысяч.