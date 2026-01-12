Бросившая на зимней трассе породистых собак псковская чиновница лишилась поста
Псковские зоозащитники заявили о спасении брошенных на морозе чиновницей собак
Более 20 собак редких пород поймали зоозащитники Псковской области на трассах в Гдов и Сланцы. Животных вывезла и оставила на морозе сотрудница администрации региона, которая незаконно занималась разведением и продавала щенков. Подробности 360.ru рассказала председатель волонтерской организации «Зоозащита. Приют „Лесопилка“» Вера Короткова.
Она пояснила, что незаконным бизнесом чиновница занялась еще два года назад, за что ее дважды штрафовали, но все наказания женщина аннулировала.
Сначала собаки жили в квартире, потом владелица вывезла их за город, где поселила в сараи и по неизвестной причине прекратила ими заниматься.
Зоозащитница подчеркнула, что чиновница содержала редкие породы собак, щенки которых стоили до 20 тысяч рублей. Но из-за плохих условий новые пометы рождались слабыми, и животных женщина сбывала за пять тысяч.
Собаки постоянно голодные бегали по деревне в поисках еды. Один из соседей написал заявление в полицию, потому что не выдержал воя голодающих животных.
Вера Короткова
Напуганная внезапным визитом правоохранителей владелица начала вывозить собак и бросать на трассах. В этом ей помогал ее знакомый.
«Нам позвонил человек, который сообщил, что подобрал на дороге на Гдов сбитую таксу. Она выжила. Ветеринары, которые ей занимались, увидели клеймо. Так стало понятно, кто владелица», — добавила Короткова.
Она отметила, что понять, на каких трассах оказались животные, стало возможным из видео, на которое попала чиновница. При этом от собак она отреклась, заявив, что те прыгнули к ней в салон случайно.
По словам зоозащитницы, сильнее всего пострадали два пса. Остальные бегали парами и грели друг друга.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что горе-заводчицу уволили с работы. Он подчеркнул, что правоохранительные органы оценят все ее действия.
В конце декабря ростовские зоозащитники спасли из зооприюта собаку и 10 кошек. В комментарии 360.ru они рассказали, что спасенных животных могло быть больше, но из-за плохого содержания все они умерли.